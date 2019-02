Zu einem Kantersieg kamen am Abend die Iserlohn Rossters. Die Sauerländer fegten die Nürnberg Ice Tigers mit 8:2 (2:1, 2:1, 4:0) regelrecht vom Eis am Seilersee. Friedrich und Bergmann trafen je zweimal, Matsumoto, Turnbull, Florek und Camara besorgten die restlichen Treffer für die Roosters. Damit rückte das Team auf Rang 12 in der Liga vor.