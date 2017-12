DEG überrascht in Berlin - Köln und Krefeld verlieren

Erzielte in der Schlussminute den Ausgleich: Jack Combs.

Das Schlussdrittel hatte es dann in sich. Innerhalb von fünf Minuten drehten die Pinguine die Partie und führten nach Treffern von Verteidiger Alex Trivellato (46./48.) und Dragan Umicevic (51.) mit 4:2. Doch Iserlohn gab sich nicht auf und kam zurück. Kevin Schmidt (55.) und Jack Combs in der Schlussminute konnten wieder ausgleichen - das Spiel ging in die Verlängerung.

Nach 2 Minuten und 22 Sekunden war es dann Chad Costello, der mit seinem Treffer den Sieg für die Roosters in trockene Tücher brachte. Iserlohn rutschte durch den Last-Minute-Erfolg auf Tabellenplatz sechs. Krefeld bleibt nach der bitteren Niederlage Tabellenvorletzter.

dpa | Stand: 30.12.2017, 19:42