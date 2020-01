DEL: Niederlagen für Köln und Düsseldorf

Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey-Liga ihre sechste Niederlage in Folge kassiert. Die Haie verloren ihr Heimspiel gegen die Eisbären Berlin am Sonntag (12.01.2020) mit 3:4 nach Verlängerung.

Die Kölner gerieten bereits in der zweiten Spielminute in Rückstand: James Sheppard erzielte das 1:0 für die Gäste. Drei Überzahlsituationen konnten die Haie zunächst nicht zum 1:1 nutzen. Mitte des zweiten Spielabschnitts gelang dann den Eisbären ein Doppelschlag: Innerhalb von einer Minute trafen Marcel Noebels (33.) und Kai Wissmann (34.).