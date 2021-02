DEL: Düsseldorf und Iserlohn weiter auf Playoff-Kurs

Die Düsseldorfer EG liegt in der Nord-Gruppe der Deutschen Eishockey Liga weiter klar auf Playoff-Kurs. Die Rheinländer besiegten den abgeschlagenen Tabellenletzten Krefeld Pinguine am Freitag mit 3:0 und festigten Platz drei. Durch den Sieg nahmen die Düsseldorfer Revanche für die Heimniederlage am vergangenen Montag gegen Krefeld (1:3) und beendeten gleichzeitig ihre kleine Durststrecke von drei Niederlagen in Folge.