Die Rheinländer setzten sich am 34. Hauptrunden-Spieltag der DEL am Donnerstagabend mit 5:2 (2:0, 3:2, 0:0) gegen die Wild Wings durch und liegen nun knapp hinter den Playoff-Rängen der Nord-Liga. Für die DEG war es nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge der zehnte Saisonsieg.