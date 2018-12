Die Krefeld Pinguine haben die Niederlage in München gut weggesteckt und hielten die Ice Tigers auf Distanz. Philipp Kuhnekath brachte Krefeld bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Für eine Art Vorentscheidung sorgte Gregor Hansen ind der 46. Minute. Besonderer Moment für Krefelds Keeper Proskuryakov: Der Goalie feierte sein erstes Shut-out, das erste Spiel "zu Null" also in dieser Saison.