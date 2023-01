DEG scheitert vor allem an sich selbst

Die Ausgangssituation für Düsseldorf bleibt besser als die des Erzrivalen, doch der Jahresstart der DEG verläuft dennoch enttäuschend. Der klaren Niederlage im Derby folgte nun ein enttäuschender Auftritt gegen die Straubing Tigers. Zwar waren die Gastgeber im ersten Drittel spielbestimmend, aber zu ungenau. Nur acht von 22 Schussversuchen gingen auf das gegnerische Tor - und einer im Kasten der Tigers. Tobias Eder traf zum zwischenzeitlichen 1:1 (19.), nachdem Jason Akeson (3.) die Gäste in Führung gebracht hatte.

Nur 59 Sekunden nach der Pause brachte Daniel Fischbuch die DEG in Führung (21.), doch danach rächten sich die vielen Unkonzentriertheiten des Teams. Tylor Leier erzielte in Unterzahl den Ausgleich für Straubing (38.), im letzten Viertel sorgte Luke Adam (51.) dann für die zweite Niederlage in Folge, nachdem Düsseldorf am Jahresende noch sieben Partien in Folge gewonnen hatte.

Später Punkt für Iserlohn

Auch die Roosters unterlagen in ihrem ersten Spiel in 2023 zwar bei den Augburg Panther, aber im Gegensatz zu den beiden NRW-Konkurrenten konnten sie immerhin einen Punkt mit nach Hause bringen. Möglich machte das der späte Treffer von Erik Buschmann in der 58. Minute. Zuvor waren die Iserlohner über zweieinhalb Drittel einem Rückstand hinterhergelaufen, Sebastian Wännsträm traf bereits in der elften Minute zur Führung der Augsburger.

In der Verlängerung erzielte Terry Broadhurst nach vier Minuten den Siegtreffer für die Gastgeber und beendete die Siegesserie der Roosters, die zuletzt dreimal in Folge erfolgreich waren.

Quelle: sho