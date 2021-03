Die Düsseldorfer EG hat einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs gefeiert. Die Rheinländer bezwangen die Nürnberg Ice Tigers am Freitag mit 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) und verkürzten den Abstand auf die viertplatzierten Wolfsburger auf einen Zähler.

Die Hausherren hatten das Geschehen auf dem Eis von Beginn an im Griff. Zwar gab es eine kurze Düsseldorfer Schrecksekunde, als der Schuss von Dane Fox das DEG-Tor touchierte (3.), ansonsten kam vom Schlusslicht der Süd-Gruppe aber kaum etwas. Magere vier Nürnberger Schüsse standen am Ende der ersten 20 Minuten in der Statistik.