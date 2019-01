Die Düsseldorfer EG hat gegen Liga-Schlusslicht Schwenninger Wild Wings ihre dritte Niederlage in Folge kassiert. Bereits in der zweiten Spielminute gingen die Gäste durch Marcel Kurth in Führung. Nach 21 Sekunden im zweiten Drittel glich Jaedon Descheneau für die Gastgeber aus, doch nur 20 Sekunden später traf Rihards Bukarts zum 2:1 für Schwenningen. Philip Gogulla erzielte das 2:2 (27.), doch wieder schlugen die Gäste zurück: Mirko Höfflin traf zur erneuten Wild-Wings-Führung (37.).

Im Schlussabschnitt erhöhte der Tabellendritte den Druck, die Überlegenheit wurde aber erst kurz vor Ende belohnt: Nach Vorlage von Ken Andre Olimb traf Calle Ridderwall zum 3:3 und brachte die DEG damit immerhin in die Verlängerung. Zu mehr als einem Punkt reichte es aber nicht: Nach zweieinhalb Minuten sicherte Höfflin den Schwenningern mit seinem zweiten Treffer den Sieg.