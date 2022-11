Die Kölner Haie unterlagen am Freitagabend in eigener Halle dem ERC Ingolstadt mit 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) und kassierten die erste Niederlage nach zuletzt zwei Siegen. Für Ingolstadt war es dagegen der erste Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen.

Nach einem rasanten, aber torlosen ersten Drittel schlugen die Haie in der 26. Minute zuerst zu. David McIntyre traf zur Kölner Führung. Nur zwei Minuten später traf Stefan Matteau zum Ausgleich für den ERC.

Im Schlussdrittel drehten die Gäste dann auf und gingen durch Enrico Morales (43.) und Charles Bertrand (52.) mit zwei Toren in Führung. Julian Chrobot sorgte jedoch nur Sekunden nach Bertrands Treffer wieder für Hoffnung auf Seiten der Kölner. Die Haie liefen in den Schlussminuten noch einmal an und kämpften um die Verlängerung, blieben letztlich aber glücklos.

Köln bleibt damit bei 31 Punkten und bleibt Neunter in der Tabelle. Ingolstadt hat nun 40 Punkte auf dem Konto und ist Dritter. Nächster Gegner der Haie sind am Sonntag (14.30 Uhr) die Iserlohn Roosters.