Am Freitagabend (17.02.2023) gab die DEG in Ingolstadt die Partie im zweiten Drittel her und unterlag mit 1:3 (1:0, 0:3, 0:0). Tobias Eder brachte Düsseldorf, das in der Tabelle auf Platz vier bleibt, zunächst in Führung (14.). Aber Ty Ronning (26.), Justin Feser (35.) und Daniel Pietta (36.) drehten die Partie zugunsten der Hausherren, die Rang zwei belegen.

Damit riss die Siegesserie der DEG nach zuletzt sieben Erfolgen hintereinander. Dafür geht die schwarze Serie Düsseldorfs in Ingolstadt weiter: Der letzte DEG-Sieg auf ERC-Eis gelang im November 2017. Es war die mittlerweile zehnte Pleite in Ingolstadt in Folge für die Rheinländer.