DEL: Sieg gegen Berlin - Düsseldorf bleibt dran

Die Düsseldorfer EG hat mit einem Sieg gegen die Eisbären Berlin einen wichtigen Erfolg im Kampf um die direkten Playoff-Plätze gefeiert. Die Kölner Haie hingegen verlieren nach der Niederlage in München so langsam den Anschluss an Platz sechs. | mehr