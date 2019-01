Die Krefeld Pinguine haben am 38. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga eine klare Heimniederlage kassiert. Gegen den EHC München zog das Team von Coach Brandon Reid am Freitag (11.01.2019) deutlich mit 2:5 den kürzeren. Dennoch haben die Pinguine nach dreijähriger Durststrecke weiterhin gute Chancen, die Playoffs in dieser Spielzeit zu erreichen. Auf den Elften Nürnberg haben die Seidenstädter immerhin noch zehn Punkte Vorsprung.