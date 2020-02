Düsseldorf kam beim Tabellenführer München gut ins Spiel. Bereits in der zweiten Minte traf Niclas Lucenius nach einem Rebound zum 1:0. Es war das erste Tor für den Neuzugang aus Finnland. Den Treffer hatte er durch einen Bullygewinn außerdem selbst eingeleitet.

Doppelschlag der Münchener

Aber die Gastgeber antworteten mit einem Doppelschlag: Erst traf Stürmer Yasin Ehliz (8. Minute), dann John Peterka (10. Minute) für München. Die beste Defensive der DEL musste sich den Münchenern zwei Mal geschlagen geben und so lag die DEG nach einem mutigen Auftritt im ersten Drittel 1:2 hinten.

Das zweite Drittel startete Düsseldorf mit einem überraschenden Wechsel. Nachwuchstorhüter Hendrik Hane kam für Stammtorhüter Matthias Niederberger aufs Eis. Verletzungsgründe gab es dafür nicht. Und der 19-jährige Hane zeichnete sich direkt aus. In der 25. Minute wehrte er einen Schuss vom Münchener Derek Roy stark ab. So überstand Düsseldorf zwei Powerplays der Münchener unbeschadet.

Einige Chancen, keine Tore

Danach drängten die Düsseldorfer auf den Ausgleich, hatten immer mehr vom Spiel. Aber zwei gute Chancen landeteten nicht im Tor. Erst störte die Münchener-Abwehr erfolgreich, dann hielt Schlussmann Danny aus den Birken. In der Folge hatten die Münchener eine Top-Chance, aber Derek Roy traf in der 37. Minute nur den Pfosten. Und so blieb das zweite Drittel torlos.

DEG-Stürmer Charlie Jahnke sagte nach dem Drittel bei Magenta Sport: " Wir müssen schlauer spielen und mit den Strafzeiten vorsichtiger sein. " Letzteres funktionierte nicht. Bereits zu Beginn der Schlussdrittels holte sich Düsesldorf die vierte Strafe ab. Aber auch das vierte Powerplay der Münchener überstand die DEG ohne Gegentreffer.

Starker Hane hält DEG im Spiel

Dann war es der 19-jährige Torhüter Hane der die DEG im Spiel hielt. Gleich mehrere Abschlüsse der Münchener wehrte er ab, so blieb es vorerst nur beim 1:2-Rückstand. Und dann traf Düsseldorf: Nach einer Strafe für die Münchener nutzte die DEG eine Überzahl zum 2:2-Ausgleich, vier Minuten vor dem Ende war es Luke Adam.

Das Tor beflügelte die DEG, die in der Schlussphase immer stärker wurde und schließlich erneut ein Tor erzielte. In der 58. Spielminte traf Rihards Bukarts zum 3:2 für die Düsseldorfer und schockte den Spitzenreiter. Kurze Zeit später war das Spiel vorbei und der Sieg für die Düsseldorfer perfekt. Die DEG holt damit wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs.