ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Die ersatzgeschwächte Düsseldorfer EG geriet in Ingolstadt nach sechs Minuten in Rückstand. Nach einem Fehler im DEG-Aufbauspiel kam der ERC an den Puck, schnell landete das Spielgerät bei Davis Koch. Der Stürmer schob den Puck durch die Beine von DEG-Goalie Mirko Pantkowski zum 1:0 ins Tor. Noch vor der ersten Pause erhöhte Ingolstadt auf 2:0: In einen Distanzabschluss von Fabio Wagner hielt Christopher Bourque seinen Schläger und fälschte den Puck so unhaltbar ab (14.).

Ein Powerplay im Mitteldrittel brachte der DEG den Anschlusstreffer: Brendan O'Donnell traf zum 1:2 (36.). Sekunden nach dem Tor kassierte der Düsseldorfer Alexander Barta allerdings eine Zeitstrafe. So geriet die DEG in Unterzahl erneut mit zwei Toren in Rückstand. Für Ingolstadt traf Wayne Simpson zum 3:1 (37.).

Damit ist die Siegesserie der DEG mit zueletzt sechs Erfolgen in Folge vorbei. Bereits am Donnerstag steht für Düsseldorf das nächste Auswärtsspiel in der DEL an: Dann muss die DEG bei den Adler Mannheim ran (19:30 Uhr).