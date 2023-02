In Überzahl hatte Mannheims Ryan MacInnis im Nachstochern das 1:1 auf der Scheibe, kam jedoch nicht an Pantkowski vorbei. Nur wenige Sekunden später verpasste Thuresson das 2:0 (14.). Die Kölner Haie schafften es, das Tempo bis zum Drittelende hoch zu halten und die knappe Führung mit in die erste Pause zu nehmen.

KEC dominiert 2. Drittel

Das zweite Drittel startete gleich mit einer Großchance der Mannheimer. Lean Bergmann scheiterte zehn Sekunden nach dem Wiederbeginn an Pantkowski. Nur wenige Sekunden später verzog David McIntrye auf der anderen Seite nur knapp.

Durch eine Einzelaktion erhöhte der KEC nach fünf Minuten im zweiten Durchgang auf 2:0. Thuresson tankte sich von der blauen Linie bis zum Tor durch und schob den Puck, der noch abgefälscht wurde, ins Tor (25.). Kurz darauf verpassten Nicholas Baptiste mit einer Doppelchance und Carter Proft den nächsten Treffer (26.).

Köln schnürte bei Gleichzahl die Mannheimer in das eigene Drittel und drängten auf das 3:0. In Überzahl erzielte dann Jason Bast das in der Luft liegende 3:0. Der Puck prallte nach einem Schuss von Jon Matsumoto auf der Kelle von Bast, der nur noch einschieben musste (30.).

Mannheim trifft, Köln antwortet

Nach einer Auszeit von Adler-Coach Bill Stewart erzielte Sinan Akdag mit einem Schuss von der blauen Linie den Anschlusstreffer (33.) das 1:3. Die Kölner Haie fanden in Person von Louis-Marc Aubry die perfekte Antwort. Der Kanadier setzte sich robust gegen zwei Mannheimer durch und schob den Puck im Vollsprint durch die Beine von Goalie Tiefensee (36.).

Die Haie spielten sich im zweiten Drittel in einen Rausch und blieben enorm effizient. In erneuter Überzahl legte Verteidiger Stanislav Dietz den Puck mit Gefühl aus halbrechter Position ins lange Eck (39.) und erhöhte auf 5:1. Der Frust musste raus bei den Gastgebern. Bergmann und Kölns Carter Proft lieferten sich den nächsten Faustkampf.

Köln am Freitag gegen Iserlohn

Der Schlussabschnitt startete für die Kölner Haie mit einer Zeitstrafe für Zach Sill. Das anschließende Überzahl-Spiel nutzten die Adler prompt aus. Stefan Loibl traf zum 2:5 (44.). In den letzten 15 Minuten passierte nicht mehr viel. Köln verwaltete, ohne mehr viel für das Spiel zu tun, die deutliche Führung.

Mit dem Sieg überholt der KEC die Fishtown Pinguins Bremerhaven und springt auf den siebten Tabellenplatz. Für die Haie geht es im NRW-Duell gegen die Iserlohn Roosters am Freitag (19.30 Uhr) um die nächsten drei Punkte.