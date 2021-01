Die Kölner Haie haben dank Frederik Tiffels den zweiten Sieg in Serie geholt und einen Platz gutgemacht. Das Team von Trainer Uwe Krupp zog durch ein 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg in der Tabelle am Gegner vorbei, die Haie sind in der Nord-Gruppe neuer Fünfter.