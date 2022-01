Hallensport in NRW: Kampf um Fans auf den Rängen

Besonders im Eishockey, Basketball und Handball sind "Geisterspiele" ein Problem. Für die Baskets sind in Bonn 750 Fans erlaubt, in Köln für die Haie hingegen nicht. Aber lohnen sich so wenige Fans finanziell überhaupt?