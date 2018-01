In einer vorgezogenen Partie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat die Düsseldorfer EG am Mittwoch (10.01.2018) die nächste Pleite gegen die Schwenninger Wild Wings kassiert. Die Düsseldorfer unterlagen den Schwarzwäldern in der Verlängerung mit 2:3 (0:0, 1:0, 1:2) - es war die vierte Niederlage im vierten Aufeinandertreffen in dieser Saison. Düsseldorf verlor damit im Kampf um den direkten Play-off-Einzug weiter an Boden; die Schwenninger dagegen festigten ihren fünften Tabellenplatz.

Kaum Höhepunkte im ersten Drittel

Beide Teams waren vor erst sechs Tagen aufeinandergetroffen. Am vergangenen Freitag hatten die Düsseldorfer dabei mit 2:4 den Kürzeren gezogen.

Einziger Höhepunkt im schwachen ersten Drittel war der nicht gegebene Führungstreffer für das Überraschungsteam aus dem Schwarzwald. Damien Fleury hatte den Puck im Düsseldorfer Tor untergebracht, aber die Unparteiischen gaben den Treffer nach Videobeweis nicht.

Bordson erzwingt die Verlängerung

Im zweiten Durchgang bewies die DEG, warum sie über die zweitschlechteste Offensive der Liga verfügt. Trotz bester Möglichkeiten konnten die Rheinländer den herausragenden Schwenninger Goalie Dustin Strahlmeier nicht bezwingen. Erst kurz vor dem Drittelende gelang Darryl Boyce der Führungstreffer (38. Minute) für die überlegenen Gastgeber, als er einen Schuss Daniel Kammerers entscheidend abfälschte.

In Überzahl glichen die Schwarzwälder gleich zu Beginn des letzten Drittels durch Damien Fleury aus (45.) und gingen nur drei Minuten später durch Markus Poukkula in Führung. Rob Bordson brachte die DEG in Überzahl zurück in die Partie (52.). In der dritten Minute der Overtime beendete Andreé Hult aber alle Hoffnungen der Düsseldorfer.

Stand: 10.01.2018, 22:20