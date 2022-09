Düsseldorf dominierte auch nach dem frühen Treffer die Anfangsphase. Tobias Eder scheiterte nach fünf Minuten am Pfosten, Stephen Macaulay an Iserlohns Goalie Hannibal Weitzmann (8.).

Gegen Ende des 1. Drittels wurden die Roosters mutiger, sodass DEG-Keeper Henrik Haukeland mehrfach eingreifen musste. In Überzahl setzte sich Iserlohns Kaspars Daugavins in einer starken Einzelaktion gegen zwei Mann durch, scheiterte dann aber an Haukeland (19.).