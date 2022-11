Nach zehn Minuten verpasste Wolfsburgs Luis Schinko die erste hundertprozentige Chance. Kurze Zeit später spielte Wolfsburg nach einem Foul von DEG-Stürmer Brendan O'Donnell in Überzahl. Das zweitbeste Überzahl-Team der Liga kam gegen das zweitbeste Unterzahl-Team der Liga wenige Sekunden vor Ablauf der Strafe doch noch zum verdienten Treffer zum 1:0.

Darren Archibald fälschte einen Schuss von Dustin Jeffrey entscheidend ab (15.). Kurz vor Drittelende scheiterte Stephen Harper mit der besten Düsseldorfer Chance an Wolfsburgs Goalie Dustin Strahlmeier (20.).

DEG kommt in Unterzahl zum Ausgleich

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts spielte vor allem Wolfsburg. Möser scheiterte von der blauen Linie an Haukeland (23.), Lucas Dumont schoss aus guter Position knapp neben das Tor (26.). Nach starkem Scheibengewinn kam die DEG dann nach acht gespielten Minuten im zweiten Drittel zu ihrer ersten richtig guten Aktion in Durchgang zwei. O'Donell und Philip Gogulla scheiterten nacheinander an Strahlmeier (28.).

In Unterzahl erzielte die DEG Mitte des zweiten Drittels gegen weiterhin überlegene Gäste den Ausgleich. Nachdem Strahlmeier zunächst gegen Tobias Eder abwehrte netzte Alexander Ehl per Abstauber zum 1:1 ein (31.). Nach dem Ausgleich trat die DEG mit deutlich mehr Selbstvertrauen auf und spielte sich bis zum Drittelende weitere Chancen heraus.

O´Donell beschert DEG den Sieg

Im letzten Drittel lieferten sich beide Teams einen offensiven Schlagabtausch ohne dabei erfolgreich zu sein. In der letzten Minute der regulären Spielzeit rettete Strahlmeier mit drei Paraden am Stück den einen Punkt für die Grizzlys. In der Overtime setzte O'Donnell den Schlusspunkt. Der Kanadier leitete das Tor selbst ein und vollendete dann aus kürzerster Distanz zum Sieg (63.).

Mit dem neunten Saisonsieg bleibt die Düsseldorfer EG Tabellenneunter. Am Freitag ist die DEG zu Gast in Nürnberg (19.30 Uhr).

Quelle: jha