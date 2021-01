Auch im siebten Anlauf klappte es für die Krefeld Pinguine nicht mit dem ersten Saisonsieg. Der KEV verlor bei den Fishtown Pinguins Bremerhaven 2:6 (1:2;0:3;1:1).

Krefeld verspielt Führung

Dabei erwischten die Gäste einen guten Start und gingen gegen favorisierte Bremerhavener in der Anfangsphase mit 1:0 in Führung. Lucas Lessio erzielte sein erstes Saisontor (6.). Allerdings verpasste es der KEV in der Folge seine Führung zu verteidigen. In Unterzahl traf Bremerhavens Niklas Andersen zum 1:1-Ausgleich (10.). Das Spiel blieb auch nach dem Ausgleich über weite Stellen des ersten Drittels ausgeglichen. Krefeld gab in den ersten 20 Minuten sogar mehr Schüsse ab, musste aber den Treffer zum 1.2-Rückstand durch Maxime Fortunis hinnehmen (13.).