Die Kölner waren von Beginn an unterlegen und verloren auch in der Höhe verdient mit 0:7 (0:2, 0:3, 0:2). Berlin zeigte sich als selbstbewusster und spielerisch starker Gegner, der in dieser Form nicht zu bezwingen war. In der Best-of-Seven-Serie führen die Berliner mit 2:1, brauchen also noch zwei Siege, um Meister zu werden - und die Haie brauchen eine klare Leistungssteigerung, wenn die erste deutsche Meisterschaft seit 2002 noch geholt werden soll.

" Es war heute ein Klassenunterschied ", erkannte Kölns Maximilian Kammerer die Überlegenheit der Eisbären an. " Berlin war extrem stark von Anfang an, wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen ." Kammerer blickte aber auch bereits auf das vierten Spiel des Finals am Mittwoch (19.30 Uhr) vor heimischem Publikum voraus: " Es ist nur ein Spiel, man muss das schnell abhaken. Wir wissen, was am Mittwoch zu tun ist ."