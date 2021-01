Iserlohn geht nach Doppelschlag in Führung

Kurz nach dem Ausgleich ging auch Iserlohn das erste Mal in Überzahl und traf gleich in Person von Joseph Whitney zur 2:1 Führung (11.). Die Roosters verschafften sich nach der Führung ein leichtes Übergewicht und konnten das Spiel zunächst kontrollieren. Hinten ließ der IEC im ersten Drittel nur noch wenig zu und ging vermeintlich mit 3:1 in Führung. Der Treffer von Iserlohns Topscorer Casey Bailey wurde jedoch nach einer "visuellen Behinderung" durch Whitney vor dem Berliner Tor zurückgenommen.

Berlin dreht im zweiten Drittel auf

Das zweite Drittel startete mit zwei Pfostentreffern für die Berliner, die zunehmend mehr Druck auf das Iserlohner Tor aufbauten. Knapp zehn Minuten vor der erneuten Pause erzielte der Gastgeber nach einer weiteren druckvollen Phase durch Kristopher Foucault den verdienten Ausgleich (32.). Iserlohn konnte sich in dieser Phase kaum befreien und musste nur kurze Zeit später den nächsten Rückschlag hinnehmen. Giovanni Fiore fälschte einen Handgelenksschuss von Ryan McKiernan erfolgreich zum 3:2 für die Berliner ab. (34.).

Auch im dritten Drittel dominierten weiterhin die Eisbären, Iserlohn kam nur noch selten zu gefährlichen Abschlüssen und hatte alle Mühe einen höheren Rückstand zu verhindern. Nachdem Iserlohn ein Powerplay kurz vor Schluss nicht nutzen konnte, entschied Mark Zengerle mit seinem zweiten Saisontor das Spiel (38.). In der Tabelle liegt Iserlohn hinter der Düsseldorfer EG weiterhin auf Platz vier.