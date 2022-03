Wegen zahlreicher positiver Coronatests ist das Team der Schwenninger Wild Wings vom zuständigen Gesundheitsamt für fünf Tage in Quarantäne geschickt worden. Wie die DEL am Donnerstag bekannt gab, fallen die Spiele der Schwarzwälder am Freitag bei den Krefeld Pinguinen und am Sonntag gegen die Düsseldorfer EG aus.

Wann die Partien nachgeholt werden, steht nach Angaben des Klubs und der DEL noch nicht fest.