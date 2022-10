Im zweiten Drittel legten die Domstädter einen Traumstart hin. Keine zwei Minuten dauerte es, ehe Baptiste einen schnellen Angriff der Haie aus halbrechter Position veredelte. Doch Augsburg war kaum geschockt, sondern schlug fünf Minuten zurück: Leblanc verwandelte aus kurzer Distanz zum Anschluss. Doch der KEC blieb bissig: McIntyre stocherte den Puck zum alten Abstand ins Augsburger Tor.

KEC verteidigt dünne Führung

Ins letzte Drittel startete dieses Mal der AEV mit einem Blitztor: 24 Sekunden waren gespielt, als Leblanc sein zweites Tor am Abend erzielte. Danach nahm die Partie richtig Fahrt auf: Augsburg probierte alles, um zum Ausgleich zu kommen. Die Haie hielten stark dagegen. Die Zeit lief Augsburg davon, zwei Minuten vor dem Ende nahm der AEV eine Auszeit für einen letzten Versuch. Die Hausherren nahmen den Torwart aus dem Kasten.

Iserlohn unterliegt Spitzenreiter, DEG in Straubing

Die Iserlohn Roosters haben bei Tabellenführer EHC München mit 2:5 (0:1, 2:1, 0:3) verloren. Für die Roosters traf zweimal Leon Bergmann (31./33.). Die Münchner hatten bei fünf Treffern fünf verschiedene Torschützen zu bieten. Für die Tore sorgten Maximilian Kastner (13.), Austin Ortega (22.), Benjamin Smith (44.), Andreas Eder (57.) und Yasin Ehliz (59.).

Ebenfalls eine Niederlage musste die Düsseldorfer EG in Straubing hinnehmen. Das Team von Cheftrainer Roger Hansson verlor mit 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). Die Treffer für die Tigers am späten Sonntagabend erzielten Parker Tuome (20.), JC Lipon (30.), Mark Zengerle (43.) und Taylor Leier (57.). Philip Gogulla (10.) hatte Düsseldorf im ersten Drittel in Führung gebracht.