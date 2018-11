Am Freitagabend (02.11.2018/19.30 Uhr) kommt es zum zweiten Mal in dieser Saison zum DEL -Derby zwischen den Krefeld Pinguinen und der Düsseldorfer EG . Im ersten Vergleich vor knapp vier Wochen hatte sich Krefeld in der Landeshauptstadt mit 4:3 in der Verlängerung durchgesetzt. Beflügelt vom 3:2-Erfolg bei den Kölner Haien am vergangenen Dienstag wollen die Seidenstädter auch dieses rheinische Duell für sich entscheiden. Allerdings verlor die Mannschaft ihre vergangenen vier Heimspiele.