Köln gewann am Freitagabend mit 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung und rückte bis auf zwei Punkte an Tabellenrang sechs heran, den die DEG belegt. Köln muss am Sonntag sein letztes Vorrundenspiel gegen die Bietigheims Steelers gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage der Düsseldorfer gegen die Adler Mannheim hoffen, um noch am rheinischen Rivalen vorbeizuziehen.