Während die DEG am Dienstagabend einen deutlichen 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)-Erfolg bei den Panthern feierte, fuhr Iserlohn einen 3:2 (1:1, 0:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung gegen die Schwenninger Wild Wings ein.

Düsseldorf hat zwar zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Sauerländer, doch wegen des besseren Quotienten behauptete Iserlohn in der Gruppe Nord Platz vier, der noch zur Play-off-Teilnahme berechtigt. Iserlohn hat zwei Spiele weniger absolviert als die DEG. Während Düsseldorf in den letzten beiden Hauptrundenspielen noch gegen Augsburg und in München antritt, warten auf die Roosters noch drei Auswärtsspiele in Ingolstadt, München und Straubing sowie ein Heimspiel gegen Ingolstadt.