Köln legt Blitzstart hin

Die erste gute Gelegenheit hatte Bietigheims Chris Wilkie nach wenigen Sekunden, der mit einem Schuss auf den kurzen Pfosten scheiterte. Doch im direkten Gegenzug gingen die Haie in Führung: Andreas Thuresson (1.) ging an zwei Verteidigern vorbei und überwand in Bedrängnis Steelers-Keeper Sami Aittokallio mit einem platzierten Schuss ins linke obere Eck.

Köln zeigte sich zweikampfstark und hielt die Gastgeber meist vom eigenen Tor fern. Wenn die Steelers offensiver agierten, kam Köln immer wieder in gefährliche Umschaltsituationen. Zu Beginn des zweiten Abschnitts hatte Köln zwei Powerplays, in denen Aittokallio sein Team vor einem höheren Rückstand bewahrte.

Kölner schlägt nach Ausgleich doppelt zu

Stattdessen gelang Bietigheim der Ausgleich, als C.J. Stretch (27.) einen ungenauen Querpass in der Kölner Zone abfing und Oleg Shilin im Haie-Tor keine Chance ließ. Das Tor gab den Steelers kurzzeitig Aufwind, Köln hatte bei zwei Pfostentreffern Glück.

Danach gab es immer wieder Zeitstrafen für Bietigheim, bei der vierten Überzahl im zweiten Drittel ging Köln erneut in Führung: Jason Bast (37.) traf mit einem Handgelenkschuss in den kurzen Winkel zum 2:1. Und die Haie legten nach. Nach einem Pass von Thuresson umkurvte Louis-Marc Aubry (38.) Steelers-Torwart Aittokallio und drückte die Scheibe über die Linie.

Keränen sorgt noch einmal für Spannung

Im letzten Drittel hatte Köln weiter mehr vom Spiel, doch die Gastgeber kamen wieder heran, als Michael Keränen (51.) den Puck um Shilin herum an den Pfosten legte und dieser schließlich im Tor landete. Der Treffer wurde nach Prüfung des Videomaterials gegeben.

Jonathan Matsumoto (57.) stellte den Zwei-Tore-Vorsprung für Köln in seinem 450. DEL-Spiel wieder her, als er von rechts vor das Tor zog und trocken in den Winkel traf. Eine knappe halbe Minute vor der Schlusssirene machte Bast (60.) den Deckel drauf und schob nach Querpass von Maximilian Kammerer ins leere Tor ein.