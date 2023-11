Die Eisbären dominierten die ersten 20 Minuten und setzten sich immer wieder im Angriffsdrittel fest, doch Kölns Keeper Tobias Ancicka zeigte eine starke Leistung. Die Haie überstanden zwei Berliner Powerplays und waren relativ passiv.

Auch im zweiten Abschnitt stand Köln sehr defensiv und lauerte auf Konter. Die Eisbären liefen viele Male an und verzweifelten weiter an Ancicka. Die besten Möglichkeiten hatten aber die Haie. Zunächst traf Alexandre Grenier (31.) den rechten Pfosten, dann vergab Justin Schütz (39.) in einer Eins-gegen-eins-Situation mit Berlins Goalie Jake Hildebrand die Führung.

Im letzten Drittel wurde Grenier (49.) mit einem langen Pass geschickt und wollte die Scheibe links an Finkelstein vorbeilegen, doch der Keeper war zur Stelle. Es ging in die Overtime, die ebenfalls torlos blieb. Im Penaltyschießen konnte Maximilian Kammerer als einziger Schütze einen der beiden Torhüter überwinden.

Düsseldorf feiert Heimsieg

Die Düsseldorfer EG konnte an den 4:2-Erfolg in Augsburg anknüpfen und setzte sich mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) gegen die Adler Mannheim durch. Für die DEG, die Tabellenvorletzter bleibt, war es erst der fünfte Sieg im 17. Saisonspiel.

Kevin Clark (17.) schoss die DEG in Führung, ehe John Gilmour (24.) im zweiten Drittel für die Gäste ausglich. Bernhard Ebner (30.) und Bennet Roßmy (43.) sorgten mit ihren Treffer aber noch für einen Düsseldorfer Erfolg. Für Mannheim reichte es nur noch zum Anschlusstreffer durch David Wolf (50.).

Nächste Niederlage für Iserlohn

Für Schlusslicht Iserlohn Roosters setzte es die dritte Niederlage in Folge und die 13. insgesamt. Die Sauerländer unterlagen bei den Schwenninger Wild Wings 1:3 (0:0, 1:0, 0:3). Ben Thomas (33.) erzielte zwar das 1:0 für die Sauerländer, doch Benjamin Marshall (50.), Alexander Karachun (53.) und Zach Senyshyn (59.) drehten die Partie für die Hausherren, die auf Platz fünf kletterten.