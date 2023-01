Die Kölner Haie haben am Freitagabend 4:3 (2:1, 1:2, 1:0, 1:0) eine abwechslungsreiche Partie gegen die Eisbären Berlin in der Verlängerung gewonnen.

Berlin und Köln auf Augenhöhe

Nach neun Minuten ging der KEC mit 1:0 in Führung. Nach Puckgewinn von Mark Olver im gegnerischen Drittel schob David McIntyre völlig freistehend zum 1:0 ein. Für den Kanadier war es bereits der 19. Saisontreffer.

Knappe drei Minuten vor Drittelende erzielte Frank Mauer mit einer schönen Einzelaktion den 1:1-Ausgleich. Mirko Panktowski im Kölner Tor blieb nur das Nachsehen. Die Berliner machten nach dem Treffer weiter Druck - es blieb nach dem ersten Drittel beim 1:1.

Im zweiten Drittel spielten die Gastgeber aus Berlin so wie sie aufgehört hatten. Marcel Noebels erzielte kurz nach Wiederbeginn die erste Berliner Führung (22.) Die Haie hielten dagegen und glichen durch Landon Ferraro zum 2:2 aus (34.).

Bailen sichert den Extrapunkt

Nur 17 Sekunden nach seinem Treffer musste Ferraro dann für zwei Minuten auf die Strafbank. Die Eisbären nutzten die Überzahl und gingen durch Giovanni Fiore erneut in Führung (35.). Mit dem knappen Rückstand gingen die Haie in die letzte Pause.

Nachdem beim 1:0 Olver auf McIntyre aufgelegt hatte, tauschten die beiden Kanadier zu Beginn des Schlussabschnitts die Rollen. Olver verwandelte das Zuspiel seines Sturmpartners zum 3:3-Ausgleich. Fünf Minuten vor Ende hatte Brady Austin den Siegtreffer auf dem Schläger. Der 29-Jähre scheiterte am Berliner Goalie Juho Markkanen.

In der Verlängerung wurde es kurios: Ein Schuss von Nicholas Bailen schlug kurz hinter der Torlinie im Tor ein, es wurde zunächst weiter gespielt. Im selben Angriff schlug der Puck wieder im Berliner Netz ein - wieder war Bailen der Schütze. Nach Videobeweis zählte bereits der erste Treffer des Kanadiers.

Nach den zwei Punkten in Berlin bleiben die Kölner Haie auf dem achten Tabellenplatz.

Auch Düsseldorf siegt nach Overtime

Die Düsseldorfer EG setzte sich zeitgleich 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Augsburger Panther durch.

Düsseldorfs Philip Gogulla und David Warsofsky von den Augsburger Panthers im Duell

In der letzten Minute des ersten Drittels glich Philip Gogulla zum 1:1 aus, nachdem Augsburg bereits nach fünf Minuten durch Saponari in Führung gegangen war. In den ersten zehn Minuten des Mittelabschnitts ging es hin und her. Zunächst erzielte Stephen Mayaulay die Düsseldorfer Führung (22.), dann drehten die Gäste nach einem Doppelschlag durch Leblanc (29.) und Warsofsky (31.) die Partie.

Mit dem knappen Rückstand ging es für die DEG in das Schlussdrittel. Nach weniger als zwei gespielten Minuten zog Augsburg nach einem Treffer von Kuffner (42.) mit 4:2 davon. Die Düsseldorfer EG zeigte jedoch prompt eine Reaktion - Macaulay verkürzte mit seinem zweiten Treffer auf 3:4 (44.).

Düsseldorf blieb am Drücker. Nach der dritten Vorlage von Philip Gogulla glich Tobias Eder zwölf Minuten vor Ende zum 4:4 aus. In der Verlängerung war es der überragende Stephen Macaulay der mit seinem dritten Treffer des Tages den Düsseldorfer Heimsieg klar machte.

Iserlohn verliert in Bremerhaven

Als drittens NRW-Team verloren die Iserlohn Roosters am Freitagabend 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) bei den Fishtown Pinguins Bremerhaven.

Die Gastgeber aus Bremerhaven gingen durch den ehemaligen Düsseldorfer Nicholas B. Jensen nach exakt 14 Minuten mit 1:0 in Führung. Im zweiten Drittel erhöhten Urbas (32.) und Kinder (39.) auf 2:0 und 3:0.

Nach einem Doppelschlag und den Treffern von Christopher Brown (45.) und Ryan O'Connor (46.) waren die Roosters plötzlich wieder im Spiel. Iserlohn warf alles nach vorne - zwei Sekunden vor dem Ende traf jedoch Niklas Andersen ins leere Tor zum 4:2-Endstand für Bremerhaven. Trotz der Niederlage bleiben die Roosters auf dem zwölften Tabellenplatz in Schlagdistanz zu den Playoff-Plätzen.

Quelle: jha