Damit halten die Roosters auch ihre Playoff-Hoffnungen am Leben und rücken inder Tabelle bis auf einen Punkt an die zehntplatzierten Löwen Frankfurt heran. Die Löwen haben jedoch noch ein Spiel weniger absolviert.

Wildes zweites Drittel

Dabei erwischten die Roosters gegen Schwenningen den schlechteren Start in die Partie. Tyson Spink brachte Schwenningen in der siebten Minute in Führung. Es dauerte jedoch nur drei Minute, ehe Erik Buschmann den Ausgleich markierte (10.).