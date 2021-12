Die Kölner Haie unterlagen am Dienstagabend in eigener Halle den Eisbären mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). Sebastian Uvira (23.) hatte die Kölner zunächst in Führung gebracht. Blaine Byron (31.) und Kevin Clark (47.) drehten das Spiel aber noch. Köln Mark Olver wurde nach 44 Minuten mit einer Matchstrafe vom Eis geschickt.

Für die Kölner war es nach dem Sieg gegen Augsburg wieder ein Rückschritt. Die Haie stehen mit 55 Punkten auf Rang sechs. Berlin bleibt dagegen mit nun 66 Punkten Tabellenfürher.