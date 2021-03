Haie unterliegen Eisbären Berlin

Die Kölner Haie haben gegen die Eisbären Berlin am Mittwoch eine Pleite einstecken müssen. Die Kölner verloren mit 3:6 (1:4, 1:0, 1:2) und verpassten damit den Anschluss an Playoff-Plätze. Für die Berliner trafen Parker Tuomie doppelt (5./43.), Kristopher Foucault (7.), Marcel Noebels (10.) und Frank Hördler. Frederik Tiffels (15.), Jason Akeson (38.) und Michael Zalewski (41.) hießen die Kölner Torschützen.

Katastrophaler Haie-Start

Das erste Powerplay brachte die Eisbären direkt in Führung: Nach einem eher harmlosen Schuss stand Tuomie beim Abstauber am ersten Pfosten frei und bugsierte den Puck über die Linie. Nur 120 Sekunden später profitierte Foucault beim 0:2 von einem kapitalen Fehler von Marcel Müller. Der KEC-Fehlstart in die Partie war nach dem dritten Eisbären-Treffer durch Noebels perfekt.