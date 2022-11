Die Iserlohn Roosters haben am 21. Spieltag in der DEL den zweiten Sieg in Folge eingefahren und bei den strauchelnden Eisbären Berlin mit 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) gewonnen. Die Iserlohner kratzen damit weiter an die Pre-Playoff-Plätzen und stehen auf Rang elf. Die Eisbären bleiben dagegen im Abstiegskampf und stehen auf Ranf 13.

Die Roosters erwischten gegen den amtierenden Deutschen Meister einen Start nach Maß. Schon in der sechsten Minute verwandelte Kris Foucault den ersten Iserlohner Torschuss zur 1:0-Führung.

Dabei waren eigentlich die Berliner das bessere Team, ließen ihren Chancen aber reihenweise liegen. In der 13. Minute hätte es eigentlich 1:1 stehen müssen, doch IEC-Goalie Hannibal Weitzmann blieb im Eins-gegen-Eins mit Leonhard Pföderl Sieger. Stattdessen zeigte sich Iserlohn eiskalt. Nach 17 Minuten erobertte Ryan O'Connor den Puck im Berliner Drittel und traf mit seinem satten Schuss ins kurze Eck - 2:0.

Auch im zweiten Drittel dauert es nur sechs Minuten bis zum Tor für die Roosters. Kaspars Daugaviņš stellte auf 3:0 (26.). Doch diesmal schlugen die Eisbären schnell zurück. Nur 37 Sekunden später stellte Frank Hördler den alten Abstand wieder her. In der Folge war es ein offenes Spiel, in dem die Roosters mit einer Zwei-Tore-Führung ins Schlussdrittel gingen.