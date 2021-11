Krefeld gewinnt Straßenbahnderby

Nach dem Überraschungserfolg gegen Spitzenreiter München erwischten die Krefeld Pinguine auch im Derby einen guten Start. Im ersten Powerplay gelang Robert Sabolic mit einem trockenen und präzisen Abschluss das 1:0 für die Pinguine (4.). Zuvor hatte Daniel Fischbuch eine Strafzeit erhalten.

Kurz vor der ersten Pause erhöhte Krefeld gleich doppelt: Erst war Eduard Lewandowski erfolgreich. Er tauchte nach einem Krefelder Gegenstoß frei vor Düsseldorfs Goalie Hane auf und schob den Puck durch die Beine des Goalies ins Tor (18.).

Mit einem schönen Solo besorgte Mirko Sacher das nächste Tor. Mit dem Puck arbeitete er sich aus dem eigenen Drittel durch die gesamte Düsseldorfer Hälfte bis zu DEG-Goalie Hane, diesen umkurvte er und schob mit dem Pausensignal zum 3:0 ein (20.).

Nach der Pause erhöhte Krefeld auf 4:0. Mirko Sacher spielte einen schönen langen Pass vor das Tor zu Eduard Lewandowski, der souverän aus kurzer Distanz einschob und sein zweites Tor an diesem Nachmittag erzielte (26.). Alexander Bergström, der Matchwinner aus dem Spiel gegen München, erhöhte schließlich auf 5:0 (31.). Erneut nutzten die Krefelder eine Überzahlsituation, nachdem Düsseldorfs Fischbuch eine Zeitstrafe erhalten hatte.

DEG kam nochmal ran

Mit einem Distanzschuss von der blauen Linie erhöhte Maximilian Glässl auf 6:0 (34.). Danach wechselte die DEG auf der Torhüter-Position: Hendrik Hane ging vom Eis, dafür kam Mirko Pantkowski ins Spiel. Sekunden nach dem Wechsel gelang der DEG das erste Lebenszeichen des Abends: Stephen Macaulay traf zum 1:6 (34.). Das erste eigene Powerplay brachte schließlich den nächsten Treffer: Cedric Schiemenz traf zum 2:6 (37.).

Danach folgte der erste längere Spielabschnitt ohne Treffer. Zehn Minuten vor dem Ende traf schließlich Alexander Ehl zum 3:6 für die DEG (50.), er verwertete aus kurzer Distanz einen Abpraller souverän. Weitere Treffer gelangen der DEG nicht, die Iserlohn Roosters setzten sich verdient mit 6:3 durch.

Nächste Gegner: Berlin und Ingolstadt

Für die Pinguine ist es der zweite Erfolg an diesem Wochenende. Ein Sieg gegen den Spitzenreiter und ein Derbyerfolg könnten dem Tabellenzehnten Aufwind geben für die nächsten Spiele. Die Krefeld Pinguine treffen am Freitagabend auf Ingolstadt. Für die Düsseldorfer EG geht es bereits am Donnerstagabend weiter, dann muss die DEG bei den Eisbären Berlin ran.