DEL: Köln siegt bei Reimer-Jubiläum - Niederlagen für Krefeld und Iserlohn

Beim 1.000 DEL-Spiel von Nürnbergs Patrick Reimer haben die Kölner Haie einen Sieg über die Ice Tigers gefeiert. Krefeld unterlag in der Verlängerung gegen Ingolstadt, Iserlohn in der Verlängerung in Wolfsburg.