Despres bringt Eisbären in Führung

In der Anfangsphase hatten die Eisbären etwas mehr vom Spiel, es gab Chancen auf beiden Seiten. In der 12. Minute legte Düsseldorfs Carter Proft quer zu Jerry D'Amigo, der die Scheibe aber nicht im Tor unterbringen konnte. Anschließend wurden die Eisbären stärker: Yannick Veilleux (14.) traf zunächst die Latte, dann brachte Simon Despres (15.) die Gäste mit einer strammen Direktabnahme von der blauen Linie in Führung.

Brendan O'Donnell (19.) hatte bei DEG-Überzahl den Ausgleich auf dem Schläger, doch Berlins Keeper Tobias Ancicka war auf dem Posten. Kurz vor Ablauf des ersten Abschnitts vergab der völlig frei stehende Matt White (20.) eine Riesenchance auf das 2:0, als ihm der Puck über den Schläger rutschte.

Berlin erhöht - Fischbuch trifft doppelt

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Gäste auf 2:0: Ein Schuss von White wurde von Kevin Clark (27.) abgefälscht und rutschte DEG-Goalie Mirko Pantkowski durch die Schoner. Auf der Gegenseite rutschte Düsseldorfs D'Amigo (28.) im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Ancicka die Scheibe über den Schläger. Berlin setzte sich regelmäßig vor dem Düsseldorfer Tor fest.

Im letzten Drittel lief die DEG immer wieder an, doch die Eisbären verteidigten diszipliniert und hatten mit Torhüter Ancicka weiter einen starken Rückhalt. Als bereits alles nach einem Sieg der Gäste aussah, schlug Düsseldorf doppelt zu: Innerhalb von knapp zwei Minuten brachte der Ex-Berliner Daniel Fischbuch (57./59.) die DEG zurück ins Spiel.

Nach einer torlosen Overtime war es Alexander Barta, der Düsseldorf im Penaltyschießen noch den Sieg bescherte.