DEL: Kölner Haie deklassieren Iserlohn bei Müller-Jubiläum

Köln dominiert und trifft nach Belieben

Die Haie überstanden in den ersten Sekunden des Spiels eine Drangphase der Roosters und schlugen kurz darauf eiskalt zu. Jan Luca Sennhenn traf nach 64 Sekunden zum 1:0 für die Gäste, die kurz darauf ein dominantes erstes Powerplay spielten, das zweite Tor trotz guter Gelegenheiten aber liegen ließen. Köln blieb auch in der Folgezeit das spielbestimmende Team, während der IEC nur selten zu Entlastungsangriffen kam. Entsprechend verdient war das 2:0 durch Brady Austin in der 9. Minute. Die Roosters-Fans reagierten mit "Wir woll'n euch kämpfen sehen"-Sprechchören auf die schwache Darbietung ihres Teams.

Auch wenn die Roosters nach dem 0:2 etwas besser ins Spiel kamen, brachte das zweite Kölner Powerplay das nächste Tor: Louis-Marc Aubry traf zum 3:0 (16.). Die Haie hatten noch Gelegenheiten auf einen vierten Treffer, es blieb aber beim klaren 3:0 am Ende des ersten Drittels.

Alanovs Treffer hält nur 33 Sekunden

Auch im zweiten Spielabschnitt änderte sich am Spielverlauf nichts. Carter Proft erhöhte für die Haie auf 4:0 (24.) und ließ damit die Anhänger des Heim-Teams endgültig verstummen. Nach dem 0:5 durch Landon Ferraro (27.) hatte dann auch Iserlohns Torhüter Andreas Jenike genug gesehen und räumte seinen Kasten für Jonas Neffin. Trotz des klaren Rückstands wurden die Roosters nun etwas stärker und kamen durch Eugen Alanov zu ihrem ersten Treffer des Abends (34.). Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Zachary Sill antwortete umgend mit dem 6:1 für die Haie, nur 33 Sekunden nach dem Gegentreffer (34.). Kurz vor dem Ende des Mittelabschnitts legte Maximilian Kammerer noch das 7:1 nach (39.).

Im Schlussdrittel nahmen beide Teams Tempo raus, es kam aber trotz des klaren Spielstands noch zu einigen Rangeleien. In der 55. Minute gelang Maxim Rausch mit dem 2:7 aus Sicht der Rooster zunächst noch etwas Ergebniskosmetik. Dann legte Jonathan Matsumoto in Überzahl das achte Kölner Tor nach (57.).

DEG klettert auf Platz vier

Die Düsseldorfer EG bleibt ebenfalls weiter souverän auf Playoff-Kurs. Mit dem 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)-Erfolg nach Verlängerung bei den Nürnberg Ice Tigers bleibt das Team aus der Landeshauptstadt Tabellenfünfter.

Jakub Borzecki brachte die DEG früh in Führung (4.). Stephen Macaulay erhöhte in der 24. Minute auf 2:0. Im Schlussdrittel kam Nürnberg durch Tore von Rick Schofield in Überzahl (49.) und Nicholas Welsh (53.) zurück ins Spiel. In der Overtime traf dann Alexander Ehl zum Düsseldorfer Sieg.

Bei der DEG stehen mit Alexander Barta und Philip Gogulla ebenfalls zwei Spieler vor ihrem 1.000. DEL-Spiel. Barta könnte bereits am Sonntag im Spiel gegen Hauptrunden-Meister München die Marke knacken.