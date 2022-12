Düsseldorfer EG feiert knappen Sieg in Augsburg

Macauley und Barinka treffen doppelt

Die DEG kam hervorragend in die Partie und ging bereits nach 2:50 Minuten durch Paul Bittner in Führung. Auch danach bestimmten die Gäste das Geschehen, erspielten sich Chance um Chance. In der ersten Powerplay-Situation der Partie erhöhte Stephen Macauley auf 2:0 für Düsseldorf (13.). Zum Ende des Drittels machten die Panther mehr Druck, scheiterten aber immer wieder an DEG-Torhüter Henrik Haukeland.

Auch im zweiten Drittel legte die DEG einen Blitzstart hin. Macauley erzielte nach gerade einmal 45 Sekunden seinen zweiten Treffer des Nachmittags. Allerdings steckten die Panther nicht auf und kamen in ihrem ersten Powerplay zum 1:3 durch Marce Barinka (25.). Augsburg war nun wesentlich besser im Spiel, auch wenn Düsseldorf noch einen Lattentreffer verbuchen konnte. Das zweite Augsburger Powerplay blieb ohne Torerfolg.

Die Gastgeber waren um den Anschlusstreffer bemüht und in der 52. Minute auch erfolgreich, als Barinka mit seinem zweiten Treffer das 2:3 erzielte. Einen weiteren Treffer ließ die DEG allerdings nicht mehr zu.

Haie verspielen Sieg in Straubing

In einem späteren Spiel sind die Kölner Haie durch eine 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)-Niederlage bei den Straubing Tigers vorerst aus den Playoff-Rängen auf Platz sieben abgerutscht.

Dabei hatten die Haie das erste Drittel nach Toren von Andreas Thuresson (5.) und Stanislav Dietz (13.) bei einem Gegentreffer durch Marcel Brandt (19.) noch mit 2:1 für sich entschieden, obwohl die Tigers wesentlich mehr Schüsse abgaben. Auch das zweite Drittel dominierten die Hausherren, ohne jedoch einen weiteren Treffer nachlegen zu können.

Kurz nach Beginn des dritten Drittels war der Puck dann im Kölner Tor, allerdings hatte JC Lipon den Treffer mit der Hand erzielt und er wurde nach Videobeweis zurückgenommen. Kurz darauf nutzten die Tigers aber ein Powerplay, um zum Ausgleichstreffer durch Michael Connolly zu kommen (44.). Zwei Minuten später hatte Straubing das Spiel endgültig gedreht. Beim Tor von Cody Lampl wurde erneut der Videobeweis herangezogen, dieses Mal zählte der Treffer aber (46.). Den Haien ergaben sich in der Folgezeit noch zwei Powerplay-Phasen, die sie jedoch ungenutzt ließen.

Iserlohn in Schwenningen

Am Nachmittag sind noch die Iserlohn Roosters bei den Schwenninger Wild Wings zu Gast (16.30 Uhr).

