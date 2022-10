DEL: Iserlohn verliert offenen Schlagabtausch in Augsburg

Die Iserlohn Roosters haben am Freitag in der DEL einen wilden Schlagabtausch bei den Augsburger Panthern mit 4:5 (1:1, 2:1, 1:3) verloren. Damit konnten die Roosters nach dem Sieg gegen die Kölner Haie ihren Aufwärtstrend nicht bestäigen und verbleiben im Tabellenkeller. Die Treffer erzielten Tim Bender (9.), Kaspars Daugavins (36.), Torsten Ankert (39.) und Casey Bailey (56.) für die Roosters und Michael Clarke (17./23.), Sebastian Wännström (47.), Adam Payerl (49.) und Adam Johnson (55.) für Augsburg.

Iserlohn zweimal in Führung

Die Partie begannen die Sauerländer durckvoll. Sie erspielten sich einige Chancen, aber Markus Keller im Tor der Augsburger war von Beginn an hellwach und entschärfte alles, was auf sein Tor kam. Das ging jedoch nur rund neun Minutenn gut: Dann setzte Bender einen Schuss aus spitzer Position perfekt in den rechten Winkel. Im Anschluss kam der AEV dann auf und erarbeitete sich mehrere gute Schussgelegenheiten. Clarke nutzte die Druckphase schließlich zum Ausgleich.

Im zweiten Drittel drehte Augsburg die Partie in Unterzahl, als Terry Broadhurst den Puck im Iserlohner Drittel eroberte und Clarke mustergültig bediente. Augsburg war danach tendenziell besser, schenkte den Gästen aber den Ausgleich. Einen völlig missratenen Wechsel nutzte Daugavins frei vor Keller zum 2:2. Zwei Minuten vor der Drittelpause hatte Iserlohn in Unterzahl Glück, als Bender für seinen bereits geschlagenen Torhüter auf der Linie rettete. Mehr noch: Ankert brachte plötzlich die Gäste in Führung.

Spektakel im Schlussabschnitt

Das letzte Drittel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, beide Teams wollten unbedingt den Sieg und zeigten sich in Torlaune. Erst egalisierte Wännström die Iserlohner Führung, ehe Payerl für den vierten Führungswechsel an diesem Abend sorgte. Johnson erhöhte, doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Bailey ließ vier Minuten vor Schluss nochmal Hoffnung aufkommen.

Knapp Minuten vor dem Ende nahmen die Gäste den Torhüter heraus und probierten es mit dauerhafter Überzahl. In der Augsburger Halle hielt es niemanden mehr auf den Sitzen. Fünf Sekunden vor Schluss hielt Augsburgs Torwart Keller den Sieg mit einer Parade fest.

Düsseldorf verliert in Bremerhaven

Die Düsseldorfer EG unterlag bei den Fischtowns Bremerhaven mit 2:4 (1:1, 1:2, 0:1). Antti Tyrvainen (7.) brachte die Gastgeber in Führung, Stephen Harper glich fast umgehend aus (9.). Im zweiten Drittel gab es dann eine Wiederholung der Ereignisse. Die erneute Führung der Gastgeber durch Christian Wejse (23.) egalisierte Tobias Eder (24.) nur 60 Sekunden später. Nino Kinder (37.) schoss die Hausherren das dritte Mal in Führung. Ross Mauermann (53.) traf zum Endstand.

