DEL: Krefeld Pinguine gegen Wolfsburg erneut chancenlos

Lessio stoppt Wolfsburger Sturmlauf

Beim dritten Gegentreffer zeigte sich, dass ein großer Teil der Krefelder Defensiv-Probleme aber vor Belov liegt. Die Pinguine wollten im gegnerischen Drittel gerade ihr erstes Powerplay aufziehen, da verloren sie auch schon den Puck. Die Wolfsburger liefen in Überzahl auf Belov zu, und Tyler Gaudet erhöhte auf 3:0 (10.).

Als die Überzahl der Krefelder gerade ohne weiteren Treffer abgelaufen war, bediente Alexander Blank am langen Pfosten den besten Krefelder Stürmer, Lucas Lessio, der das Wolfsburger Offensivspektakel mit dem 1:3 erstmal stoppte (12.).

Klare Wolfsburger Führung vor Schlussdrittel

Dass die Pinguine im Auftakdrittel keine weiteren Tore kassierten, hatten sie im Wesentlichen Belov zu verdanken. Der musste im Mittelabschnitt im ersten Powerplay der Hausherren allerdings erneut hinter sich greifen - Christopher Desousa traf nach Querpass von Rech.

Mit starken Paraden verhinderte Belov bis fünf Sekunden vor Drittelende weitere Treffer, ehe er in Unterzahl bei einem Nachschuss von Gerrit Fauser chancenlos war. Mit dem 5:1 im Rücken konnten die Niedersachsen es in den letzten 20 Minuten ruhig angehen lassen, und wurden von den Krefeldern auch nicht groß gefordert. Bei einem Konter gelang Laurin Braun mit dem 2:5 nur noch Ergebniskosmetik (52.).

Iserlohn verliert Kellerduell mit Augsburg

Die Iserlohn Roosters versäumten es, ihren Vorsprung vor den Krefeldern in der Tabelle mit einem weiteren Heimsieg auszubauen. Nachdem sie am Mittwoch am Seilersee noch die Adler Mannheim mit 6:3 düpiert hatten, verloren sie das Kellerduell mit den Augsburger Panthern an gleicher Stelle mit 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).

Das 0:1 durch Magnus Eisenmenger (8.) glichen die Sauerländer durch ein Powerplay-Tor von Casey Bailey aus (24.). Die nächste Führung der Augsburger durch Adam Payerl (35.) hielt allerdings bis zur Schlussphase. Als die Roosters Torwart Andreas Jenike vom Eis nahmen, um den Ausgleich zu erzwingen, traf Vincent Saponari (60.) zum 3:1. Die Iserlohner schlugen - erneut ohne Jenike - zwölf Sekunden vor dem Ende durch Ryan O'Connor nochmal zurück, doch für den Ausgleich reichte die Zeit nicht mehr.