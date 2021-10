Krefeld Pinguine - Augsburger Panther 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Die Pinguine aus Krefeld fanden zunächst etwas besser ins Spiel und waren in den Anfangsminuten die aktivere Mannschaft. Insbesondere in den Umschaltsituationen zeigte Krefeld gute Ansätze. Vor der ersten Pause fand Augsburg aber immer mehr ins Spiel, sodass das erste Drittel mit einem leistungsgerechten 0:0 endete.

Im zweiten Drittel dominierten die Krefeld Pinguine und erzielten folgerichtig drei Tore. Der erste Treffer fiel kurz nach der Pause: Jeremy Bracco und Dominik Tiffels spielten sich den Puck auf der rechten Außenbahn hin und her. Aus großer Distanz schloss Tiffels zum 1:0 für Krefeld ab (22.). Danach trafen Alexander Blank (35.) und Robert Sabolič (38.).

Erfolgreiches Krefelder Wochenende

Im Schlussdrittel gelang den Gästen aus Augsburg zwar noch der Anschlusstreffer durch Vinny Saponari (47.), dieser gefährdete den Krefelder Sieg aber nicht mehr. Damit geht für die Krefeld Pinguine ein erfolgreiches Wochenende zuende. Nach drei Niederlagen in Serie, siegten sie sowohl am Freitag als auch am Sonntag. Der nächste Gegner ist am Dienstag Ingolstadt.

Stand: 17.10.2021, 21:10