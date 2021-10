Die Haie erwischten einen perfekten Start in die Partie und nutzen die erste Torchance zur Führung. Jon Matsumoto paste mit Übersicht von links auf den zweiten Pfosten, wo Üffing richtig stand und zu seinem zweiten Saisontreffer einschob (5.). Von den Berliner war dagegen wenig zu sehen, was vor allem am aggressiven Vorchecking der Haie lag.

Berlin trifft zum Ausgleich

Erst im zweiten Drittel kamen die Berliner besser ins Spiel und nach 26 Minuten auch zum Ausgleich. Kölns Landon Ferraro fälschte einen satten Schuss von Berlins Eric Mik unglücklich ab, sodass Torhüter Justin Pogge keine Abwehrchance hatte.

Als die Berliner nur wenige Sekunden nach dem Ausgleich nach einer Strafe für Quitnon Howden auch noch in Überzahl kamen, drohte die Partie zu kippen. Doch stattdessen trafen die Haie. Dumont staubte bei einem Konter nach einen gehaltenen Schuss von Ferraro ab und brachte die Haie in Unterzahl wieder in Führung (27.).

Zwei Tore in zwölf Sekunden

Doch dann kam die 38. Spielminute: Eine Strafe gegen Kölns Patrick Sieloff brachte die Haine zunächst in zweifache Unterzahl. Das nutzen die Berliner in Person von White sofort zum Ausgleich, der mit einem satten Schuss in den Winkel traf. Nur zwölf Sekunden später traf Clark nach einem Konter sogar zum 3:2.

Das Schlussdrittel begann so, wie das vorherige aufeghört hatte: mit einem Berliner treffer. Veilleux traf noch in Überzahl mit einem Distanzschuss ins obere Eck (42.). Doch nur zwei Minuten später stellte Barinka den alten Abstand wieder her. Die Haie drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich. Stattdessen sorgte Veilleux (57.) für die Entscheidung.

Pinguine unterliegen Straubung

Auch die Krefeld Pinguine mussten am Sonntag eine Niederlage hinnehmen. Der KEV unterlag bei den Straubing Tigers mit 3:4. Für die Pinguine war es die achte Niederlage im zehnten Spiel. Mit neun Punkten sind die Krefelder Vorletzter in der Tabelle.

Travis St.Denis (19., 25., 40.) erzielte drei Treffer für die Gastgeber. Außerdem traf Sandro Schönberger (43.). Für Krefeld erzielten Lucas Lessio (20.) und Robert Sabolic (29., 47.) die Tore.

red | Stand: 10.10.2021, 12:56