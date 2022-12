Doch der Gegner erwies sich zunächst als harter Brocken, denn auch Bremerhaven strotzte nach stolzen sechs Siegen in Serie nur so vor Selbstvertrauen. Während es den Gästen früh gelang Druck aufzubauen, brauchten die Düsseldorfer einige Minuten, um ins Spiel zu finden. Dann jedoch hatten sie auch gleich einige gute Gelegenheiten, die Alexander Blank und Justus Böttner jedoch vergaben.

Fast hätten die Rheinländer dann sogar Schützenhilfe des Gegners bekommen: Beim Versuch von Pinguin-Keeper Niklas Svedberg den Puck hinter sein Tor zu legen, traf er den eigenen Pfosten. Das brachte Bremerhaven jedoch nicht aus dem Konzept - Jan Urbas erzielte nach 13 Minuten die verdiente Führung. Auch danach waren die Gäste klar tonangebend: 2:7 Torschüsse im ersten Drittel sprachen eine deutliche Sprache.

DEG steigert sich im Laufe des Spiels

Im Mittelabschnitt blieb Bremerhaven das dominantere Team. Diesmal hielt die DEG aber etwas besser dagegen und wurde für ihren Kampfgeist prompt belohnt. Bernhard Ebner erzielte nach einem überragenden Spielaufbau durch Daniel Fischbuch den umjubelten - aber etwas überraschenden - Ausgleich (24.). Kurz vor Ende des zweiten Drittels hatten die Düsseldorfer ihre bislang stärkste Phase der Partie. Trotz einiger Chancen und gutem Überzahl-Spiel wollte bis zur Sirene aber kein weiterer Treffer gelingen.

Im Schlussdrittel spielten beide Mannschaften auf Sieg - das Spiel war nun deutlich offener als noch im ersten Drittel. Und bei der DEG kehrte auch das Glück zurück. Stephen Harper fälschte einen Schuss von Tobias Eder zum 2:1 ab. Stephen McAulay verpasste es in der Folge den Sack zuzumachen und so musste Düsseldorf nach einer Strafe in der 56. Minute nochmal zittern. Doch die DEG bestand in Unterzahl und legte sogar noch einen Treffer nach. 36 Sekunden vor dem Ende traf mit Joonas Järvinen die Nummer 36 der Düsseldorfer zur Entscheidung. Damit gehen die Rheinländer als Tabellensechste ins neue Jahr.

Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Weniger erfolgreich verlief der Jahresabschluss für die Kölner Haie. Sie verloren bei den Nürnberg Ice Tigers mit 2:4. Die Partie begann aus Kölner Sicht bereits denkbar unglücklich. Schon nach knapp zwei Minuten brachte Dennis Lobach die Gastgeber in Führung. Danach entwickelte sich ein umkämpftes Drittel, in dem toretechnisch jedoch nichts mehr passierte.

Dafür gab es kurz nach der Pause gleich die nächste kalte Dusche für die Kölner: Dane Fox traf nach 24 Minuten zum 0:2. Diesmal jedoch gelang den Haien noch vor der Sirene der Gegenschlag - wenn auch etwas glücklich. Der Schuss von Nick Bailen prallte an den Schläger von Andrew Bodnarchuk und von da aus über den Nürnberg-Keeper hinweg ins Tor.

Doch die frühen Gegentreffer zogen sich durch. Auch im Schlussabschnitt traf Nürnberg bereits nach gut einer Minute. Nachdem die Haie danach aus dem Spiel heraus nicht zurückschlagen konnten, nahmen sie nach gut 57 Minuten den Torhüter vom Eis. Das nutzte in diesem Fall Nürnberg für einen Treffer ins leere Tor. Nick Baptiste konnte zwar nochmal verkürzen, mehr ging aber nicht mehr.

Jahr startet mit rheinischem Derby

Im neuen Jahr kommt es nun direkt zum Derby zwischen Köln und Düsseldorf. Bully ist am 2. Januar um 19.30 Uhr.

Quelle: cl