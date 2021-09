Die Kölner Haie haben das NRW-Duell bei den Krefeld Pinguinen deutlich mit 6:0 (2:0, 2:0, x:x) gewonnen. Die favorisierten Domstädter traf durch Maurice Edwards (11./19.), Marcel Barinka (22.), Colin Ugbekile (27.), Jan-Luca Sennhenn (43.), Moritz Müller (44.)

Krefeld erschreckend schwach

Der KEC war mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet, Krefeld dagegen katastrophal. Entsprechend gingen die Haie als leichter Favorit in die Partie. Es entwickelte sich ein relativ ausgeglichenes erstes Drittel, in dem Edwards mit seinen Toren nach rund elf Minuten für den entscheidenden Unterschied zwischen den Teams sorgte.

Im zweiten Drittel machten die Haie dann schnell alles klar. Barinka traf nach rund 90 Sekunden zum dritten Treffer, Ugbekile legte von der blauen Linie das Vierte nach. Für Krefeld wurde es bis Spielende noch bitterer: Jan-Luca Sennhenn staubte nach einem Lattentreffer zum 5:0 ab, Moritz Müller machte knapp 60 Sekunden später das halbe Dutzend voll.