DEG und Iserlohn geben Punkte im Schlussdrittel ab

Stand: 25.09.2022, 18:55 Uhr

Sowohl die Iserlohn Roosters als auch die Düsseldorfer EG haben am dritten Spieltag in der DEL Niederlagen einstecken müssen. Gegentore in der Endphase der Spiele waren dafür verantwortlich.