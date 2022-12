Iserlohn verliert deutlich

Auch die Iserlohn Roosters haben am Freitag keine Punkte einfahren können, bei den ersatzgeschwächten Nürnberg Ice Tigers unterlagen die Westfalen deutlich mit 1:5 (0:1, 0:2, 1:2). Dane Fox war mit einem Doppelpack (12./40.) der entscheidende Mann auf Seiten der Gastgeber, Nicholas Welsh (37.) traf zum zwischenzeitlichen 2:0 für Nürnberg. Danjo Leonhardt (55.) und Dennis Lobach (57.) erhöhten im letzten Abschnitt auf 5:0 für die Franken, ehe Kaspars Daugaviņš zwölf Sekunden vor dem Ende zumindest noch den Ehrentreffer für die Sauerländer erzielte.

Aufgrund der vierten Niederlage in Folge haben die Iserlohner auf Platz zwölf den Anschluss an die Playoffplätze ein wenig verloren. Auf die Kölner Haie (verloren am Donnerstag gegen Bremerhaven) auf Rang acht beträgt der Rückstand nun fünf Punkte, außerdem hat der NRW-Rivale eine Partie weniger gespielt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es für den IEC bei den Straubing Tigers (14 Uhr) weiter. Die Haie müssen ab 16.30 Uhr in Wolfsburg ran.