So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Die Ausgburger Panther, die ebenfalls noch auf die Playoffs hofften, führten zu dem Zeitpunkt gegen die bereits sicher qualifizierte Düsseldorfer EG mit 1:0. Hätten die Kölner verloren und Augsburg gewonnen (beides nach regulärer Spielzeit), wäre die Saison für Köln beendet gewesen.

Iserlohn liegt in München zurück

Der dritte Anwärter auf den letzten Playoff-Platz, die Iserlohn Roosters, lagen nach dem ersten Durchgang in München mit 0:1 zurück und hatten somit die schlechtesten Karten im Playoffrennen.

Die Haie erhöhten nach dem ersten Seitenwechsel ihre Offensivbemühungen. Wie im ersten Durchgang waren sie das gefährlichere Team. So verpasste Alexander Oblinger bei einer Hereingabe von Jon Matsumoto vor dem Tor nur knapp, und zuvor hatte Andreas Thuresson nach Querpass das Außennetz getroffen. Die Kölner waren am Drücker, blieben glücklos und hatten in Pogge einen Torwart, der hinten nichts zuließ. So blieb die Partie auch nach 40 Minuten torlos.

Augsburg sitzt Köln im Fernduell im Nacken

Da die Iserlohner in München zu dem Zeitpunkt nach wie vor nur mit 0:1 zurücklagen und die Augsburger gegen die DEG sogar auf 2:0 erhöht hatten, versprach das Playoffrennen in den letzten 20 Minuten der regulären Saison Hochspannung.

Zu Beginn des Schlussdrittels überstanden die Haie eine doppelte Unterzahl ohne Gegentreffer. Als Iserlohn in München den zweiten Treffer kassierte und Augsburg den dritten gegen Düsseldorf nachlegte, zeichnete sich ab, dass die Entscheidung in Köln fällt.

Kölner Jubel nach 60 Minuten ohne Torefolg

Die Kölner hatten erneut die große Chance zur Führung als Mark Olver von einem Fehlpass der Gäste profitierte, sich Ingolstadts Verteidiger Leon Hüttl aber noch gerade rechtzeitig in seinen Schuss warf. Wenig später hatten sie erneut Glück als Brandon DeFazio in einer 2:1-Situation vor Pogge den Querpass von Justin Feser nicht traf.

Da Iserlohn in München mit 0:5 unterging und die DEG beim 0:3 in Augsburg keine Tore schoss, mussten die letzten Minuten in Köln die Entscheidung bringen. Und die endeten tatsächlich so, dass man die Kölner nach 60 Minuten ein torloses Remis wie einen Sieg bejubeln sah. Dass Kölns Landon Ferraro in der Overtime noch den Siegtreffer nachlegte, war letztlich eine bedeutungslose, aber willkommene Zugabe.

Die Playoffs finden neben der DEG also mit den Haien als zweitem NRW-Vertreter ab. In den Pre-Playoffs treffen die Kölner übrigens wieder auf Ingolstadt. In der ersten Partie am Dienstag hat Köln Heimrecht, das zweite Spiel (7. April) der Best-of-Three-Serie findet ebenso in Ingolstadt statt wie das mögliche Entscheidungsspiel (8. April). In der zweiten Begegnung der Pre-Playoff-Runde spielen die Nürnberg Ice Tigers und die Düsseldorfer EG um einen Platz im Viertelfinale.

Quelle: dpa/sid/Red